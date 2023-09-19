За лето жители Новосибирска выиграли в лотереях 4 млн рублей

Четыре миллиона рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях.

Несколько жителей Новосибирской области стали миллионерами благодаря лотерее, об этом сообщила пресс-служба Почты России. В этом году за лето наших сограждан ожидали счастливые билеты по результатам розыгрыша шесть сибиряков сорвали джекпот и получили по одному миллиону рублей, из которых двое – жители Новосибирской области. Еще один житель Новосибирска выиграл целых два миллиона рублей. Таким образом, общая сумма выигрыша составила 7 миллионов рублей.

Оказалось, что июнь стал наиболее благодатным месяцем, когда участники лотерей выиграли три миллиона рублей. В июле и августе сибиряки получили по два миллиона рублей.

C начала текущего года 35 жителей Сибири оказались миллионерами, а сумма выигрыша составила 46,6 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пенсионер выиграл в лотерею 10 млн рублей и намерен отдать их бойцам СВО. Пенсионер сказал, что в деньгах у него нужды нет, он живет с женой в большом доме, наследники зарабатывают. Мужчина добавил, что его племянник в настоящее время находится на передовой, любая финансовая поддержка на фронте важнее.

Также от Новосибирской области в зону СВО отправили палатки и накидки-невидимки.