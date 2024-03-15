В Новосибирске выяснили, как увеличить прочность керамики

Ученые Новосибирского государственного технического университета объявили о создании новой технологии, способной увеличить устойчивость керамики к трещинам.

Это открытие может иметь большое значение для производства бронежилетов и деталей самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Один из авторов исследования, младший научный сотрудник кафедры химии и химической технологии НГТУ Татьяна Гудыма, отметила несколько способов повышения трещиностойкости материала:

1. Использование высокодисперсных материалов для синтеза керамики.

2. Совмещение процесса синтеза и уплотнения керамики.

3. Введение модифицированных добавок.

Гудыма объяснила, что в рамках своей диссертации она объединила эти три подхода. Один из компонентов включал нановолокнистый углерод и карбид бора, а также было проведено совмещение синтеза материала и его прессование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области совершенствуют эффективность пересадки костного мозга.