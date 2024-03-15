В Новосибирской области строят мост между селами Мальково и Шаитик

Минтранс Новосибирской области объявил о продвижении проекта по строительству моста через протоку между селами Мальково и Шаитик на дороге «11 км а/д «Н-1612» — Шаитик».

Работы по строительству начались в 2023 году. По планам организации, мост должен был быть завершен через три года.

По данным министерства, по контракту предполагалось завершить строительство моста за 3 года. Однако подрядчик ускорил темп работ. Таким образом, весь комплекс работ по строительству моста будет завершен досрочно в 2024 году. Планируется начать эксплуатацию моста в 2025 году.

Мост будет выполнен из железобетона и будет иметь автомобильные подходы общей протяженностью 1 км. Он также будет способен выдерживать перспективную нагрузку для большегрузов до 14 тонн на ось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выяснили, как увеличить прочность керамики.