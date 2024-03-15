В Новосибирской области увеличат объемы капремонта школ

В своем Послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу модернизации и переоснащения организаций образования.

В рамках этой программы в Новосибирской области в 2024-2025 годах капитально отремонтируют 35 школ. Работы проводятся в соответствии с государственной программой «Развитие образования» РФ и находятся под особым контролем региональных властей.

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов оценил темпы проведения капитального ремонта школы №77 города Новосибирска. Он отметил, что ежегодно количество объектов увеличивается, что является важным шагом в обновлении базы образовательных организаций. Планируется также переоснащение более 17,5 тысяч школьных мест с использованием новейшего оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области строят мост между селами Мальково и Шаитик.