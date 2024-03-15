В НСО в подвале частного дома нашли мертвого ребенка: возбуждено уголовное дело

Его нашли 11 марта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Болотнинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района. Ее подозревают в убийстве новорожденного ребенка.

Было установлено, что в частном доме в поселке Болотнинского района женщина в период с 25 по 26 февраля 2024 года родила в домашних условиях жизнеспособного ребенка. Она поместила его в ведро и спустила в неотапливаемый подвал. Тело малыша без признаков жизни нашли 11 марта.

«Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области контролирует ход расследования уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале дома», — пишет пресс-служба.

Напомним, что мать ребенка, Юлия Шевякова, в прошлом уже оставляла ребенка на остановке. По словам матери, она находилась в состоянии аффекта. Участковому она рассказала, что хотела похоронить малыша на кладбище, когда земля оттает, полагая, что ребенок родился мертвым.