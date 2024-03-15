В педколледже Новосибирска открыли 9 новых образовательных пространств

На базе Новосибирского педагогического колледжа № 1 им. А.С. Макаренко для подготовки специалистов оборудовали девять новых пространств.

«Колледж начинает готовить специалистов для определенной сферы, имея строгие обязательства по целевому обучению и трудоустройству не менее 85 процентов от выпуска на те предприятия, которые вместе с колледжем и составили образовательный кластер. Таким образом, колледжи начинают работать на конкретного работодателя конкретной отрасли и закрытие конкретных кадровых вакансий», — отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

В образовательном учреждении обустроили образовательную студию гончарного искусства, лабораторию методики преподавания иностранного языка, студию педагогической музыкально-исполнительской деятельности, образовательную студию изобразительного искусства и прикладных видов творчества, педагогический технопарк и другие.

Ранее мы рассказывали, что в новосибирском университете создали платформу по поиску работы для выпускников вуза.