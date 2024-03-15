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общество

В зоопарке Новосибирска уже начали заполнять бассейны для белых медведей

Фото: скриншот видео

В Новосибирском зоопарке началась подготовка к весне.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило опубликовали видео с резвящимся в бассейне белым медведем.

Сотрудники зоопарка сообщили, что сейчас они активно готовятся к весне и вот уже начали заполнять водой бассейны в вольерах.

“Температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды”, — написали в социальной сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский зоопарк показал трогательное видео с детенышем очкового лангура.

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Валерия Митрохина
Журналист

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