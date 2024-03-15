Замглавы Мипромторга НСО Останин участвует в конкурсе по выбору мэра Новосибирска

Шестнадцать кандидатов в мэры зарегистрировали в Новосибирске.

Число кандидатов на пост мэра Новосибирска увеличилось: помимо заместителя губернатора Максима Кудрявцева, документы на участие в конкурсе подал и Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Останин является выпускником СибАГС и имеет большой опыт работы в голосованиях и управлении. В 2018 году он стал заместителем министра после успешной карьеры в мэрии Новосибирска. Напомним, что документы на участие в выборах мэра Новосибирска также подал заместитель губернатора Максим Кудрявцев.

Также сегодня документы подал директор ООО «Эверест» Георгий Егоров. Кроме того, заявились генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов и Матвей Филатов.