Замгубернатора НСО Теленчинов подал документы на конкурс по выбору мэра

В Новосибирске зарегистрировали ещё двоих кандидатов в мэры — всего на должность претендует 21 человек.

Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов подал документы на участие в конкурсе по выбору мэра, сообщил источник Сиб.фм. Также заявка поступила от эксперта комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска Виктора Зверева.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 20 кандидатов в мэры Новосибирска. Заявки принимали с 1 марта по 17:00 15 марта.

Ранее документы подали заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и заместитель губернатора Максим Кудрявцев.

Приём документов от кандидатов завершён. О том, как будет проходить процедура по определению мэра, Сиб.фм писал ранее.