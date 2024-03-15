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общество

Замгубернатора НСО Теленчинов подал документы на конкурс по выбору мэра

Фото: Ведомости Законодательного собрания НСО

В Новосибирске зарегистрировали ещё двоих кандидатов в мэры — всего на должность претендует 21 человек.

Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов подал документы на участие в конкурсе по выбору мэра, сообщил источник Сиб.фм. Также заявка поступила от эксперта комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска Виктора Зверева.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 20 кандидатов в мэры Новосибирска. Заявки принимали с 1 марта по 17:00 15 марта.

Ранее документы подали заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и заместитель губернатора Максим Кудрявцев.

Приём документов от кандидатов завершён. О том, как будет проходить процедура по определению мэра, Сиб.фм писал ранее.

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Александр Борисов
журналист

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