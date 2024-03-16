Актёр Кологривый назвал свою дачу под Новосибирском лучшим местом на Земле

Новосибирский актёр Никита Кологривый заявил, что верит в силу природы.

Лучшим местом на Земле актёр Никита Кологривый назвал свою дачу в Новосибирской области. Об этом артист заявил на фестивале «Семейные традиции», который проходит в его родном городе, передаёт корреспондент Сиб.фм.

«Любимое место в Новосибирске — это моя дача рядом с деревней Белоярка. Она где-то в ста километрах от города. Лучше места на Земле не видел. Там такая сила, Обь мощная — я часто ныряю там. Я верю в силу природы, у нас она ощущается чуть иначе, чем в больших мегаполисах», — сказал Кологривый.

На фестивале в кинотеатре «Победа» артист провёл автограф-сессию, на которую пришли сотни его новосибирских поклонников. Кологривый также встретился с местной знаменитостью — «Новосибирской Круэллой», с которой встал в планку.

Напомним, ещё за несколько дней до начала на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.