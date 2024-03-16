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общество

Актер Кологривый не отказался бы от улицы в свою честь в Новосибирске

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Встреча с актером проходила в кинотеатре «Победа».

Актер Никита Кологривый выразил желание, чтобы в родном городе в его честь назвали улицу. Об этом сообщил корреспондент «АиФ-Новосибирск» с автограф-сессии с артистом, которая прошла 16 марта в кинотеатре Победа.

На вопрос журналиста о возможном названии улицы в его честь, актер ответил утвердительно.

«Я так скажу, я бы стеснялся, но, конечно же, хотел бы. Я тщеславный человек. Хотел бы у себя в частном секторе в районе улице Осоавиахима», — рассказал Кологривый.

Напомним, что фанаты актера Кологривого собрались в кинотеатре «Победа» ради автографа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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