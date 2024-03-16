Толпа фанатов заполнила кинотеатр «Победа» ради автографа Никиты Кологривого

Кологривый принимает участие в кинофестивале.

В Новосибирске в кинотеатре «Победа» толпа фанатов ждут Никиту Кологривого. Сегодня, после кинофестиваля, актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроит автограф-сессию.

Новосибирцы пришли на мероприятие за два часа до его начала.

Ранее мы писали, что Кологривый и блогер Ольга Платонова на кинофестивале встали вместе в планку. При этом они подняли одну ногу, чтобы усложнить задачу. Блогерша даже шлепнула актера по ягодицам.

Напомним, ещё за несколько дней до начала на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.

На том же фестивале лучшим местом на Земле Кологривый назвал свою дачу в Новосибирской области.