Толпа фанатов заполнила кинотеатр «Победа» ради автографа Никиты Кологривого

Кологривый принимает участие в кинофестивале.
В Новосибирске в кинотеатре «Победа» толпа фанатов ждут Никиту Кологривого. Сегодня, после кинофестиваля, актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроит автограф-сессию.
Новосибирцы пришли на мероприятие за два часа до его начала.
Ранее мы писали, что Кологривый и блогер Ольга Платонова на кинофестивале встали вместе в планку. При этом они подняли одну ногу, чтобы усложнить задачу. Блогерша даже шлепнула актера по ягодицам.
Напомним, ещё за несколько дней до начала на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.
На том же фестивале лучшим местом на Земле Кологривый назвал свою дачу в Новосибирской области.