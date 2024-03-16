В Новосибирской области ограничат движение на нескольких трассах региона

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщает о введении временного ограничения движения транспорта по трассам региона с 16:45 по местному времени 16 марта.

На участках от 1096 до 1454 км автодороги Р-254 «Иртыш», от 0 до 76 км Северного обхода Новосибирска, а также от 41 до 149 км трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение грузового и пассажирского транспорта до 22:00.

Это временное ограничение было введено ФКУ «Сибуправдор» из-за неблагоприятных погодных условий, таких как мокрый снег, метель, усиление ветра до 25 м/с и выше, что может привести к снежным заносам. Время действия ограничений может быть продлено в случае продолжения неблагоприятных погодных условий.

«Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил дорожного движения и мер предосторожности! А если есть возможность, то предлагает воздержаться от поездок», — пишет Госавтоинспекция.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском строят мост между селами.