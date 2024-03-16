Под Новосибирском строят мост между селами

Министерство транспорта Новосибирской области объявило о продвижении проекта по строительству моста через протоку между селами Мальково и Шаитик на дороге «11 км а/д Н-1612 — Шаитик».

Работы по строительству начались в 2023 году, и по планам организации мост должен был быть завершен через три года.

Однако подрядчик ускорил темп работ, и теперь весь комплекс работ по строительству моста будет завершен досрочно в 2024 году, что на год раньше запланированного срока. Планируется начать эксплуатацию моста в 2025 году.

Мост будет выполнен из железобетона и будет иметь автомобильные подходы общей протяженностью 1 км. Он также будет способен выдерживать перспективную нагрузку для большегрузов до 14 тонн на ось.

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