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общество

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина* пополнила список иноагентов

Фото: Telegram Светлана Каверзина

15 марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включили депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину.

«С.В. Каверзина распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ и распространяла такие сообщения и материалы. Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимала участие в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иностранных агентов», — говорится на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Напомним, днем ранее новосибирский депутат горсовета Ирина Беспечная выразила уверенность в том, что Каверзину* признают иноагентом.

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Галина Чебыкина
Журналист

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