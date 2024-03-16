Два тела обнаружили в запертой квартире на Зорге в Новосибирске

В Новосибирске обнаружены тела мужчины и женщины в запертой квартире.

15 марта в Новосибирске были найдены тела 55-летнего мужчины и 89-летней женщины в запертой квартире. Сообщение об этом появилось в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

По информации спасателей, вызов поступил около 14:00 на улицу Зорге.

«Женщина не выходит на связь. Дверь заблокирована. Доступ обеспечен. В квартире женщина 1935 и мужчина 1969 годов рождения без признаков жизни. Тела переданы сотрудникам полиции», — уточнили спасатели.

Следственный комитет выясняет подробности инцидента.

Напомним, ранее в Новосибирской области нашли тело младенца — мать родила его дома без врачей.