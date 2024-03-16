Эксперты не нашли чистую воду в Оби

Эксперты из федерального комитета по экологии выразили беспокойство по поводу загрязнения реки Оби.

По их данным, вода в Обь-Иртышском бассейне нет чистой воды. Представитель Росгидромета Наталья Криворучко сообщила, что только один из 108 створов в бассейне имеет второй класс чистоты воды, остальные в основном относятся к третьему классу, что указывает на сильное загрязнение.

Ситуация не улучшается, особенно в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, где зафиксировано большое количество случаев высокого загрязнения поверхностных вод. Экологи связывают это с промышленными предприятиями и развитой нефтегазодобычей в регионе.

Недавно было обнаружено шесть незаконных свалок в Новосибирской области, что также усугубляет проблему загрязнения окружающей среды.