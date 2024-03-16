Массовое отравление роллами в Новосибирске: потерпевшие готовятся подать в суд

Новосибирцы, отравившиеся роллами в одном из заведений города, планируют обратиться в суд.

Один из пострадавших в результате массового отравления роллами в Новосибирске рассказал о своем опыте газете «Газета.Ru», отметив, что сначала вкус блюд не показался странным. Он провел пять дней в больнице, а его супруга до сих пор находится на лечении.

Еще одна пострадавшая, Анастасия, также поделилась своими неприятными симптомами после употребления суши из этого же заведения. У нее начались проблемы с желудком, а у ее молодого человека — повышение давления и температуры.

По словам пострадавших, после восстановления они планируют связаться с представителями заведения и, при необходимости, подать иск в суд. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту массового отравления, в результате которого госпитализированы более 10 человек.