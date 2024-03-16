Мужчина убил 8-летнего ребёнка и жену, а потом покончил с собой в Приморье

Житель Приморского края совершил двойное убийство, после чего свёл счёты с жизнью.

В Приморском крае мужчина застрелил свою жену и восьмилетнего ребенка, а затем покончил с собой. Трагедия произошла ночью в доме в селе Григорьевка.

По данным региональной прокуратуры, убийца ранее был судим за наркотические преступления.

Следственные органы работают над выяснением обстоятельств убийства и проводят экспертизу. Также будет проверено, какие меры принимаются по контролю за оборотом оружия среди судимых граждан.

Ведется проверка работы исправительной системы по надзору за условно осужденными.

Напомним, ранее два тела обнаружили в запертой квартире на Зорге в Новосибирске.