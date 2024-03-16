Новосибирский актер Кологривый рассказал о новом проекте

Новосибирский актёр Никита Кологривый рассказал, что ждал большой встречи с земляками около 10 лет.

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал о будущем проекте. За время, пока он был в Москве, у Кологривого родилась идея: конкурентное большое сибирское кино. Об этом он завил во время кинофестиваля в Новосибирске.

Новосибирский актер считает, что у области большой потенциал.

«Я считаю, что у нас в Сибири много талантов, и очень много нереализованности этих талантов. Вот я спрашиваю молодёжь, кто со мной учился. Если я сделаю здесь кино, конкурентное Москве, вы будете готовы это отстаивать? Вы будете готовы где-то не за деньги это делать, где-то за идею? И вот каждый говорит да», — сказал Кологривый.

Ранее Сиб.фм сообщал, что толпа фанатов заполнила кинотеатр «Победа» ради автографа Никиты Кологривого.