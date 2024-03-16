Новосибирцы выиграли квартиру и машину на викторине в первый день выборов

В Новосибирске параллельно с президентскими выборами проходит викторина, на которой разыгрывают ценные призы.

Первые победители викторины «Новосибирск истории России» объявлены в Новосибирске. Счастливчики получили квартиры, автомобили и другие ценные призы, пишет «BFM-Новосибирск».

Результаты определялись с помощью генератора случайных чисел, а церемония вручения подарков прошла в студии канала «ОТС» с прямой трансляцией на телеканале и в социальных сетях.

Один из победителей получил квартиру, а другой — автомобиль. Все номера выигрышей будут опубликованы на сайте проекта.

Викторина продолжится еще два дня, 16 и 17 марта, с возможностью выиграть три квартиры, пять автомобилей и множество других ценных призов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска выиграли четыре миллиона рублей в лотереях за лето.