Под Новосибирском 100-летние долгожительницы проголосовали на выборах

Избирательные участки открыты с 8 утра до 20 часов.

В Новосибирской области на выборах президента РФ проголосовали две 100-летние долгожительницы. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале облизбиркома 16 марта.

Прошел второй день выборов, при этом избирательные участки открыты с 8 утра до 20 часов. Обе долгожительницы голосовали на дому.

Елена Обоянцева, которая родилась 10 октября 1923 года, проголосовала в селе Барлак в Мошковском районе.

Матрена Маздюк, которой уже исполнилось 100 лет и у которой растут девять правнуков, проголосовала в Тогучинском районе. Она родилась 1 января 1924 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирской области в викторине на выборах выиграла стиральную машину.