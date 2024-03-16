Жительница Новосибирской области в викторине на выборах выиграла стиральную машину

Женщина живет в поселке Дорогино Черепановского района.

Жительница поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области Надежда Юрина выиграла стиральную машину в викторине на выборах президента России. Об этом сообщает группа «Администрация рабочего поселка Дорогино» во «ВКонтакте».

«Надежда Яковлевна приехала с мужем в наш поселок в 80-х годах и много лет работала на ЗКИ Универсал. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе», — написали в группе.

Примечательно, что скоро у Надежды день рождения.

«Этот выигрыш станет для неё хорошим подарком», — говорится в паблике.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 200 тысяч жителей региона проголосовали на выборах дистанционно.