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общество

В Новосибирской области более 200 тысяч жителей региона проголосовали на выборах дистанционно

Фото: Pexels.com

Это 82% от общего числа жителей региона, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном голосовании.

На выборах президента России в Новосибирской области приняли участие более 200 тысяч жителей, голосовавших в электронном формате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным правительства Новосибирской области, к середине второго дня голосования дистанционно проголосовали 82% зарегистрированных для участия в дистанционном голосовании жителей региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны первые обладатели автомобиля «Москвич» и квартиры в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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