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общество

Стали известны первые обладатели автомобиля «Москвич» и квартиры в Новосибирске

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

В Новосибирске проходит викторина, участники которой могут выиграть автомобиль или квартиру.

Первые победители викторины "Новосибирская область в истории России" были определены в Новосибирске. Счастливчиком, обладателем автомобиля "Москвич", стал житель города по имени Сергей. Также была разыграна квартира в Новосибирске.

Организаторы викторины отметили большой интерес жителей региона к участию в мероприятии. Викторина проводится с целью патриотического воспитания и популяризации истории и краеведения. Помимо главных призов, были разыграны различные призы, такие как путевки, бытовая техника, электроника и другие.

Списки победителей доступны на официальных страницах в социальных сетях и на сайте викторины. Распределение следующих призов, включая еще одну квартиру и автомобиль, состоится в субботу, 16 марта. Участники, не получившие приз 15 марта, могут принять участие в повторном розыгрыше 16 и 18 марта.

Напомним, ранее были названы самые активные районы Новосибирска на выборах президента.

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Александр Борисов
журналист

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