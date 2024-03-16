Под Омском в ДТП с грузовиками погиб ребенок

В результате ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков в Омской области погибли пять человек.

Как сообщил источник РЕН ТВ, авария произошла утром 16 марта в Любинском районе.

Из погибших четверо были взрослыми, а одним из них был ребенок. Еще один ребенок был доставлен в больницу.

По информации Госавтоинспекции Омской области, виновником аварии стал автомобиль «Шевроле», который не уступил дорогу маршрутному автобусу «Газель».

В момент аварии в автобусе №503, следовавшем по маршруту «МЕГА – микрорайон Загородный», находились семь пассажиров. По данным ГИБДД, 39-летняя женщина и 14-летний мальчик обратились за медицинской помощью после происшествия.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии. На месте происшествия работают экстренные службы.

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