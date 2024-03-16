Сбившего 2 пешеходов и пытавшегося скрыться автомобилиста из НСО отправили в колонию

В Новосибирске осудили жителя Купино, который еще год назад на своем авто наехал на людей.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, 28-летний водитель иномарки 4 января прошлого года ехал по улице Лермонтова, при этом был пьян. Он сбил двух пешеходов и даже не остановился, чтобы оказать им помощь, но в дальнейшем не справился с управлением и вылетел в кювет. Попытки к бегству не прекратились, от правосудия мужчина пошел пешком, но был поймал полицией.

Нарушителя осудили по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Виновному назначили три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также суд взыскал с него в счет возмещения морального вреда потерпевшим 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске будут судить мужчину за ДТП с двумя погибшими.