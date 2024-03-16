Спикер парламента НСО проголосовал за президента в первый день выборов

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив одним из первых проголосовал на выборах президента РФ.

«Люди активно пользуются электронным голосованием не только в нашей области, но и в стране. Уверен, что с каждым годом эта форма голосования будет прирастать, но я всегда голосую так и, наверное, так и буду голосовать, вживую. Пришел, проголосовал, тогда на душе спокойно», — отметил спикер регионального парламента.

Андрей Шимкив отметил, что каждый сам делает свой выбор, и важно проголосовать за своего кандидата.

В пресс-службе Заксобрания Новосибирской области сказали, что выборы проходят с соблюдением всех правил.

Напомним, наблюдатели из разных стран мира работают на избирательных участках Новосибирска во время выборов президента РФ.