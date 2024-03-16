Стаффордширские терьеры напали на жителя Новосибирска и его собаку

На территории новосибирского ЖК собаки напали на местного жителя, который выгуливал питомца.

Житель ЖК на улице Фабричная и его собака стали жертвами нападения двух стаффордширских терьеров вечером 15 марта. Благодаря прохожему удалось предотвратить серьезные травмы.

Несмотря на неоднократные случаи нападений, хозяйка собак продолжает нарушать правила выгула опасных пород, сообщила Сиб.фм местная жительница Ирина.

«Управляющая компания не торопится решать проблемы жильцов, связанные с собаками — так, уже несколько месяцев ведутся споры о том, где жителям ЖК безопасно и легально выгуливать своих питомцев, ведь выгул во дворе дома запрещен УК, а в гаражах, находящихся по соседству, замечания делают их владельцы. Ответ один: "Застройка нашего ЖК не предполагает специальной площадки для выгула собак"», — добавила собеседница издания.

В прошлом году стаффордширские терьеры напали на мужчину с кокер-спаниелем, причинив питомцу серьезные повреждения. Владельцы стаффов обещали оплатить лечение, но не выполнили своих обязательств. В марте текущего года бойцовские собаки атаковали корги, вызвав у последнего тяжелые травмы.

Напомним, ранее в центре Новосибирска питбуль напал на женщину с собакой.