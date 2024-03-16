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«Узнала вся деревня»: омичка совратила 15-летнего одноклассника своего сына

Фото: Сиб.фм

Жительницу Омской области приговорили к полутора годам колонии за совращение несовершеннолетнего.

В Омской области женщина осуждена за совращение одноклассника своего сына. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник.

Преступление произошло в прошлом году, когда она занималась сексом со школьником, пока ее муж был на работе. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям, и женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

Подробности этого скандального случая стали известны благодаря соседке, которая застала их во время интимной близости. О дальнейшей судьбе семьи пока ничего не известно.

Напомним, в Первоуральске 8-классников подозревают в групповом изнасиловании 11-летней.

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Александр Борисов
журналист

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