«Узнала вся деревня»: омичка совратила 15-летнего одноклассника своего сына

Жительницу Омской области приговорили к полутора годам колонии за совращение несовершеннолетнего.
В Омской области женщина осуждена за совращение одноклассника своего сына. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник.
Преступление произошло в прошлом году, когда она занималась сексом со школьником, пока ее муж был на работе. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям, и женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.
Подробности этого скандального случая стали известны благодаря соседке, которая застала их во время интимной близости. О дальнейшей судьбе семьи пока ничего не известно.
Напомним, в Первоуральске 8-классников подозревают в групповом изнасиловании 11-летней.