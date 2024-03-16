В Новосибирске актер Кологривый устроил скандал

Актёр Никита Кологривый посетил Новосибирск и вызвал обсуждения после высказывания претензий к организации фан-встречи.

Во время мероприятия он выразил недовольство площадкой и заявил, что владельцы кинотеатра не справляются с приёмом гостей. В своем выступлении он отметил недостатки встречи и выразил намерение организовать аналогичное событие самостоятельно, обещая более демократичный подход к приему участников.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области прокомментировали инцидент.

«Случилось недопонимание руководства кинотеатра «Победа» с одним из сотрудников команды актёра, но недоразумение было устранено и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам», — заявили они.

Ранее Сиб.фм сообщал, что актер Кологривый не отказался бы от улицы в свою честь в Новосибирске.