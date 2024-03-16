В Новосибирске бассейн СКА открыли и пустят пловцов 18 марта

15 марта в Новосибирске состоялось торжественное открытие обновленного бассейна СКА с 50-метровыми дорожками.

Оценить объект все желающие смогут уже 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На мероприятии присутствовали губернатор региона Андрей Травников, Герой России, сенатор РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, олимпийский чемпион Евгений Подгорный. Почетные гости поблагодарили всех, кто обновлял спорткомплекс, и пожелали спортсменам новых рекордов.

«В бассейне СКА выросли десятки чемпионов мира, страны по подводному плаванию, здесь сформировалась известная школа подводного плавания Новосибирска. Мы не могли смириться с тем, что спортивный объект с такой историей может исчезнуть. Все верили, что бассейн СКА будет восстановлен», — подчеркнул Андрей Травников.

Он выразил свою уверенность в том, что у бассейна СКА впереди светлое будущее.

Ранее мы рассказывали, что в зоопарке Новосибирска уже начали заполнять бассейны для белых медведей.