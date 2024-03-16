В Новосибирске избиратели оценили свои шансы на выигрыш квартиры на выборах президента

15 марта в Новосибирске, в первый день голосования на выборах президента Российской Федерации, жители активно участвуют в викторине, предлагаемой на избирательных участках.

Анкеты викторины «Новосибирская область в истории России» собираются в специальные коробки, установленные на участках. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

На избирательном участке № 1814 в Октябрьском районе установлена большая коробка для анкет викторины, привлекающая внимание избирателей. Одна из участниц, Елена, пришла с мужем и заполнила две анкеты, надеясь увеличить свои шансы на выигрыш призов, включая квартиры и другие подарки.

Представители избирательных комиссий отмечают, что викторина не связана с выборами, поэтому они не комментируют этот вопрос. Охранники учреждений, где находятся избирательные участки, подтверждают, что многие избиратели принесли несколько анкет для участия в розыгрыше призов.

Первый розыгрыш призов состоялся через час после закрытия избирательных участков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске для наблюдения за выборами президента привлекли иностранцев.