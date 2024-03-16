В Новосибирске на выборах облили бюллетени краской

В Первомайском районе Новосибирска сотрудники полиции задержали женщину на избирательном участке.

По информации полиции, 25-летняя жительница города облила бюллетени красящим веществом. После задержания она была передана в территориальный отдел полиции для дальнейшего расследования. Полученные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Согласно статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», за такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали первых победителей викторины.