В Новосибирской области ограничили движение еще на трех трассах

Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

С 19:00 до 22:00 16 марта ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» ввело ограничение движения на следующих территориальных автодорогах в границах Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий:

1. К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий»;

2. К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар»;

3. К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск».

«Госавтоинспекция Новосибирской области автомобилистам рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — пишет Госавтоинспекция.

Ранее мы писали, что ограничение ввели еще на нескольких трассах Новосибирской области.