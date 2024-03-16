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общество

В Новосибирской области арестовали женщину, которая убила новорожденного ребенка

Фото: Следком НСО

Обвиняемую заключили под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было предъявлено обвинение 34-летней жительнице Болотнинского района в убийстве новорожденного ребенка.

Обвиняемая является матерью ребенка, которого обнаружили мертвым без признаков жизни на неотапливаемой веранде дома после того, как его мать поместила его в ведро сразу после рождения в конце февраля.

Судом избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой. Проводятся дальнейшие следственные действия для сбора доказательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два тела обнаружили в запертой квартире на Зорге в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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