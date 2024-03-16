Загрязнение Оби беспокоит федеральных экспертов

Чистой воды в Обь-Иртышском бассейне нет — она либо загрязненная, либо грязная.

Такие данные озвучили на совещании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«В 2023 из 108 створов у нас только один второго класса, то есть, со слабо загрязненной водой. В основном третий класс», — отметила представитель Росгидромета Наталья Криворучко.

Ситуация не меняется. Пик загрязнения Оби и Иртыша приходится как раз на ХМАО и ЯНАО. По итогам года Югра вовсе попала в число регионов, где было зафиксировано наибольшее число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Их в округе за год было больше ста. По нагрузке на бассейн Обь опережает даже Волгу.

Экологи объясняют такую картину большим количеством промышленных предприятий, развитой нефтегазодобычей.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области только с начала этого года обнаружили шесть незаконных свалок.