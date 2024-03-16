Желающие проголосовать за президента онлайн едва не «положили» Госуслуги

15 марта на портале «Госуслуг наблюдалась нестабильная работа.

Так, пользователи сайта жаловались на длительную обработку стандартных запросов, проблемы с доступом к аккаунту. Специалисты считают, что портал был перегружен из-за высокого количества запросов, связанным с началом выборов президента РФ, большим количеством желающих проголосовать онлайн.

С помощью дистанционного голосования в выборах президента России планируют принять участие около пяти миллионов человек. Пик сбоев работы сайта, по данным DOWNDETEKTOR, пришелся на 10:40 по московскому времени.

Ранее мы рассказывали, что действующий глава государства Владимир Путин принял участие в выборах будущего президента России.