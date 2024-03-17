Международные эксперты отметили высокий уровень организации выборов в Новосибирске

В Новосибирске на избирательных участках все три дня дежурят международные эксперты из Европы, Азии и Африки.

Группа из международных наблюдателей и электоральных экспертов прибыла в Новосибирск накануне трехдневного голосования. Присутствие иностранцев позволяют подтвердить высокий уровень организации электорального процесса в России. А также присутствие экспертов направлено на укрепление дипломатических связей.

Как отмечают новосибирские политологи, Западу не удалось дипломатически изолировать Россию – ни до начала СВО, ни после. Наблюдатели решили посетить Новосибирск, который, как известно, является «третьей столицей».

Присутствие международных экспертов говорит об открытости избирательной системы России. На данный момент наблюдатели не выявили никаких нарушений за три дня голосования на выборах президента РФ.

Напомним, новосибирский облизбирком давал данные об явке на 15.00 воскресенья, 17 марта. На тот момент проголосовали 1 242 735 избирателей – это более 56% от общего числа.