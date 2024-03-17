В Новосибирской области за президента проголосовали более половины избирателей

Новосибирский облизбирком опубликовал данные по голосованию на середину третьего дня – 17 марта.

Как отмечают в облизбиркоме, явка на избирательных участках выросла к третьему дню голосования. В течение воскресенья, 17 марта, на многих участках было достаточно многолюдно.

«По состоянию на 15.00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей (с учетом дистанционного голосования)», — сообщает Новосибирский облизбирком.

Среди лидеров по явке по-прежнему остаются Сузунский, Тогучинский и Маслянинский районы. В самом Новосибирске избиратели более активны в центре, Калининском и Железнодорожном районах.

Высокую явку именно в воскресенье эксперты связывают с многолетней привычкой отдавать свой голос в единый день.