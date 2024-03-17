Жители НСО демонстрируют высокую активность в третий день голосования на выборах президента

В последний день выборов президента РФ жители Новосибирской области демонстрируют высокую активность на голосовании.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, сегодня, в последний день выборов президента Российской Федерации, новосибирцы продемонстрировали высокую активность во время голосования.

По словам председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, по состоянию на 10:00 с учётом онлайн-голосования в выборах приняли участие 48,45% избирателей региона, что составляет 850 тысяч жителей.

«В Сузунском районе явка уже составила 74,6%, в Тогучинском – 72,5%, в Маслянинском – 72,4%. По Новосибирску в лидерах Железнодорожный, Калининский и Центральный районы», — подчеркнула Ольга Благо.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников также отметил высокую посещаемость на выборах, а также сообщил, что сегодня в основном идут голосовать те, кто уже привык традиционно ходить по воскресным дням.

«Радует дружелюбная, позитивная атмосфера на участках, для людей это действительно важное событие», — добавил губернатор.

Напомним, что в Новосибирске проходит последний день выборов президента РФ.