В Новосибирске проходит последний день выборов президента РФ

Последний день выборов кандидатов в президенты РФ проходит в Новосибирской области.

Сегодня, 17 марта, объявлен последний день выборов на пост главы государства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что еще 8-го февраля 2024 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила окончательный список кандидатов в президенты.

В этот список вошли: Даванков Владислав Андреевич, партия «Новые люди»; Путин Владимир Владимирович, самовыдвижение; Слуцкий Леонид Эдуардович, ЛДПР; Харитонов Николай Михайлович, КПРФ.

Напомним, что губернатор Новосибирской области отметил важность участия граждан в выборах Президента России.

Также международные наблюдатели на выборах Президента РФ из одиннадцати стран высоко оценили техническую оснащенность Центра общественного наблюдения за выборами и прозрачность процесса голосования.