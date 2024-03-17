На избирательных участках Новосибирской области усилили меры безопасности

Из-за провокативных действий на избирательных участках были усилены меры безопасности в НСО.

В Telegram-канале «Новосибирский облизбирком» сообщили, что из-за попыток провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий в разных регионах России во время проведения выборов президента РФ, в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках.

«Сегодня в некоторых помещениях для голосования наблюдалось скопление избирателей. Голосование проходит в штатном режиме, каждому избирателю предоставляют возможность сделать свой выбор», — передали в сообщении.

Напомним, что в Новосибирске проходит последний день выборов президента РФ.