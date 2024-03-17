Новосибирский актер Кологривый сказал, что хочет названную в его честь улицу

На вопрос о возможном названии улицы в его честь, актер ответил утвердительно.

Актер Никита Кологривый выразил желание, чтобы в его родном городе назвали улицу в его честь. Об этом сообщил корреспондент «АиФ-Новосибирск» с автограф-сессии с артистом, которая прошла 16 марта в кинотеатре «Победа».

На вопрос о возможном названии улицы в его честь, актер ответил положительно. Он хотел бы, чтобы появилась улица, названная в его честь.

Напомним, что фанаты актера собрались в кинотеатре «Победа» ради автографа.