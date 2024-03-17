Под Новосибирском куклу Барби завернули в блины в честь Масленицы

В супермаркете, который находится в наукограде Кольцово Новосибирской области, покупатели приметили куклу Барби, завёрнутую в блины.

Необычный образ куклы Барби приметили покупатели супермаркета в Кольцово. Образ всемирно знаменитой куклы показался многим необычным. Фотографией читатели поделились с журналистами издания «BFM-Новосибирск».

Примечательно, что на кукле Барби были блины разной цветовой гаммы. Особенно впечатляет многослойная юбка, также сделанная из блинов. Покупатели окрестили наряд куклы, как стиль Slavic girl (Славянский шик), который сейчас популярен во всем мире.

Были даже желающие приобрести куклу, но на все вопросы покупателей руководство магазина отвечало, что Барби не продаётся, а просто является частью инсталляции, посвящённой Масленице.

Напомним, сегодня, в последний день голосования, вблизи многих избирательных участков было организовано празднование Масленицы с плясками и поеданием блинов.