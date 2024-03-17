В Новосибирской области последний день выборов президента совместили с Масленицей

В последний, третий день выборов, в Новосибирской области вблизи многих избирательных участков прошли широкие масленичные гулянья.

Украсить день празднования Масленицы и третий день выборов в каждом населённом пункте Новосибирской области пытались по-своему. Например, в наукограде Кольцово решили заняться молодёжью: подросткам рассказали о безопасных и бесплатных способах проведения досуга. Конечно же, с блинами.

Подобные мероприятия прошли почти в каждом селе Новосибирской области. Главный праздник «Масленица на Сибирском тракте» состоялся в Каргатском районе. Основными мероприятиями праздника стали бои стенка на стенку и штурм снежного городка.

«Впервые состоялся гастрономический поединок «По блинам!»,

— рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко в своём телеграмм-канале.

Во всех районных центрах прошли праздничные концерты с русскими народными песнями, танцами и поеданием вкусных блинов.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как в Новосибирске сначала мастерили, а потом сжигали чучело Масленицы перед Дворцом культуры имени М. Горького.