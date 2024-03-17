В Новосибирске показали, как делают чучело Масленицы для сжигания

Сжигание чучела – это кульминация Масленицы. Его жгли на площадях в Новосибирске и в небольших сёлах. Стало известно, из чего сделано чучело, которое сожгли перед Дворцом культуры имени М. Горького.

Уже много лет созданием чучела для сжигания его перед Дворцом культуры имени М. Горького занимается педагог детской художественной студии «Апрель» Вера Говорушкина. Подготовка в среднем занимает не менее трёх дней.

«Это уже шестая кукла, которую мы делаем для праздничного настроения жителей нашего района по случаю окончания зимы, — рассказала изданию «ЧС-ИНФО» Вера Говорушкина. – Сейчас уже более-менее выработана схема изготовления Масленицы, а тогда нужно было придумать, как все это сделать, чтобы конструкция не развалилась».

Сегодня чучело Масленицы делаю ростом около 2-ух метров. Для изготовления конструкции используются ткань, вата и поролон – это внутренности куклы. А вот для волос, лица и других деталей – отлично подходят бусинки, пуговицы и ленты.

«Это целиком творческий процесс. На самом деле я не рисую эскизы. Всё берется из головы, и само вдохновение идет от того материала, который удается добыть, — продолжает мастерица.

– И никогда не знаешь, какая она получится. Даже, когда кажется, что чучело уже готово, то все равно некоторые штрихи вносишь до самого празднования Масленицы».

Масленица, которую Вера Говорушкина сделала вместе со своими учениками, установили перед Дворцом культуры имени М. Горького. У куклы не было лица – её сделали такой, как делали на древней Руси.

Продукт своей работы воспитанники кружка и мастерица поджигали вместе. Сгорела поделка буквально за несколько минут.

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