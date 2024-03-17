Под Новосибирском продают коттедж у Обского моря за 42 миллиона

На сайтах объявлений о продаже недвижимости появилось сообщение о том, что приобрести можно особняк в пригороде Новосибирска за 42 миллиона рублей.

Объявление о продаже двухэтажного коттеджа в посёлке «Морские просторы» за 42 миллиона рублей было размещено на сайте "ЦИАН" и N1.ru.

Автор объявления указывает, что хоть коттедж и находится в пригороде, но до особняка проложен асфальт. Между тем, за 15 минут владелец дома может дойти и до берега Обского моря.

Что касается обустройства самого двухэтажного коттеджа, то здесь несколько санузлов, спален, а также имеется тёплый балкон и зимний сад. Объект находится под охраной и видеонаблюдением круглые сутки.

К дому прилагается участок площадью 19,5 соток, где есть детская зона и площадка для волейбола. Гараж рассчитан на два машиноместа.

Напомним, что неделей раньше был выставлен особняк в самом Новосибирске. Уточняется, что в 200 метрах от дома находится фитнес-клуб, кафе, продовольственный магазин и остановка общественного транспорта.