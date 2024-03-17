Последние данные в Новосибирске: явка на выборах президента превысила 60%

В Новосибирском облизбиркоме озвучили предварительные данные по явке на трёхдневных выборах президента России.

Последние данный областная избирательная комиссия Новосибирской области опубликовала на 18.00. К этому моменту удалось переступить 60% порог.

«По состоянию на 18.00 часов явка избирателей в Новосибирской области составила 60,17%, проголосовали 1 329 846 избирателей (с дистанционным голосованием)»,

- опубликовали данные в Новосибирском облизбиркоме.

Более уточнённые данные по количеству проголосовавших в Новосибирской области могут появиться уже в ночь на 18 марта. Все участки закрыли свои двери в 20.00 воскресенья, после чего начался подсчёт голосов.

Фотографы Сиб.фм обошли почти все избирательные участки – публикуем самые интересные кадры с третьего дня голосования.