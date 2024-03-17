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политика общество

«Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России

Коллаж Сиб.фм: использованы фото Екатерины Марининой и Юрия Бабичева

В Новосибирской области закончилось трёхдневное голосование на выборах президента РФ. Все участки закрыли свои двери – Сиб.фм собрал самые яркие моменты.

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 2

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 3

Старт выборов в первый день голосования в Новосибирской области был менее активный. Пример избирателям задавали первые лица региона. Одним из первых проголосовал губернатор Андрей Травников.

По данным Новосибирского облизбиркома, на 15:00 пятницы явка на выборах по региону составила 13,92%. Всего проголосовали 272 038 избирателей.

Во второй день – в субботу, 16 марта, на многих участках можно было найти много вкусных булочек, конкурсов и зрелищных мероприятий. Явка значительно подросла. Уже утром второго дня проголосовали 823 862 человека, а это 46,98% от общего числа избирателей.

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 4

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 5

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 6

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 7

Многие новосибирцы по традиции пошли на избирательные участки в последний день – воскресенье, 17 марта. Он совпал и с масштабным празднованием Масленицы во многих районах Новосибирской области.

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 8

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 9

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 10

Фото «Участки закрыли двери»: в Новосибирской области завершились выборы президента России 11

Пока окончательных цифр в Новосибирском облизбиркоме не озвучивали, но явка перешагнула 60% согласно последним данным после 18.00. Сейчас идёт подсчёт голосов – результаты будут озвучены ближе к утру.

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Елена Отмахова
журналист

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